2019-11-29T12:05:58+03:00
Общество

Жителям Ханты-Мансийска придется отдать в городской бюджет 110 миллионов рублей

Единый срок уплаты налогов на имущество физических лиц, транспорт и землю – 2 декабря
Алена Кульмухаметова
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Жителям Ханты-Мансийска придется отдать в городской бюджет 110 миллионов рублейЖителям Ханты-Мансийска придется отдать в городской бюджет 110 миллионов рублейФото: Татьяна Коркина
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Пресс-конференция, посвященная кампании по уплате имущественных налогов физических лиц состоялась накануне в Ханты-Мансийске.

На вопросы журналистов ответили начальник межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №1 по ХМАО-Югре Вадим Симонов.

Было отмечено, что 2 декабря – единый срок уплаты налогов на имущество физических лиц, транспорт и землю. Вадим Симонов рассказал, что на текущий момент исчислены налоги на сумму 173 млн рублей.

- Основной налог - транспортный – 128 млн рублей, на долю земельного и налога на имущество физических лиц приходится меньше - 15,2 млн рублей и 29,7 млн рублей соответственно. На сегодня жителями Ханты-Мансийска и района оплачено только 45% налогов. Мы ожидаем, что в оставшиеся несколько дней горожане заплатят налоги.

Вадим Симонов напомнил, что в качестве одной из мер пресечения неуплаты налогов на сумму свыше 30 тысяч рублей является ограничение выезда за границу. Так, в этом году судебными приставами были наложены ограничения на выезд для 98 жителей города, должников по уплате налогов.

В структуре доходов городского бюджета налоговые платежи, в том числе, на имущество физических лиц, занимают значительную часть. В 2019 году у жителей Ханты-Мансийска объем налоговых поступлений на имущество физических лиц составит 110 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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