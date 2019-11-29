СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-29T11:41:58+03:00

В Нефтеюганске сотрудники ГИБДД проверяют на трезвость всех водителей. Фото из группы "Это юганск, детка/ Нефтеюганск" во ВКонтакте

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На дорогах Нефтеюганска сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Так, 30 ноября на улицах города пройдут массовые проверки водителей, направленные на профилактику и выявление нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения.

В случае совершения ДТП с тяжкими последствиями по вине водителей в состоянии опьянения, законодательство предусматривает уголовную ответственность. Югорчан просят сообщать о пьяных водителях ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть полицию России по городу Нефтеюганску по телефонам: 8 (3463) 29-56-10, 29-56-11, 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU