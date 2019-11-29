В Нефтеюганске сотрудники ГИБДД проверяют на трезвость всех водителей
На дорогах Нефтеюганска сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Так, 30 ноября на улицах города пройдут массовые проверки водителей, направленные на профилактику и выявление нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения.
В случае совершения ДТП с тяжкими последствиями по вине водителей в состоянии опьянения, законодательство предусматривает уголовную ответственность. Югорчан просят сообщать о пьяных водителях ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть полицию России по городу Нефтеюганску по телефонам: 8 (3463) 29-56-10, 29-56-11, 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU