2019-11-29T11:10:30+03:00
Общество

Вместо договора с банком пенсионер заключил договор с микрофинансовой организацией

Роспотребнадзор помог ему разобраться в ситуации
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Вместо договора с банком пенсионер заключил договор с микрофинансовой организациейВместо договора с банком пенсионер заключил договор с микрофинансовой организациейФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

По жалобе потребителя окружной Роспотребнадзор провел проверку микрофинансовой организации «ОТП Банк». Жалоба подтвердилась, на банк наложен штраф.

В мае прошлого года пенсионер обратился в офис банка, расположенный в ТЦ «Гермес» для заключения договора о займе. Договор был заключен, но не с банком. При этом пенсионер считал, что договор заключается именно с «ОТП Банк».

Он обратился в Роспотребнадзор ХМАО с просьбой помочь ему разобраться в ситуации и условиях договора.

Роспотребнадзор напоминает, что до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, её адрес и режим ее работы должны быть обязательно доведены.

За нарушение этого условия организация была привлечена к административной ответственности. Микрофинансовая организация пыталась оспорить решение в апелляционном суде, но не преуспела.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиентам Альфа-Банка стала доступна новая версия мобильного приложения
Житель Радужного обчистил квартиру пенсионерки
Югра творческая: культурно-образовательные учреждения округа пополняются новым оборудованием
Детские сады Югры доступны для самых маленьких
Агрохолдинг «Юбилейный» поддержал тюменских биатлонистов на межрегиональном соревновании
Погорельцы из поселка Дорожный выбирают квартиры в новом доме
Югорчанина задержали за жестокое убийство пенсионера
После гибели матери с двумя детьми на пожаре в Югре усилят меры пожарной безопасности в домах
Следователи Югры выехали на место пожара, где погибли мать с двумя детьми
В Нижневартовске объявлен конкурс на самое красивое оформление к новому году
В Кондинском районе при пожаре в многоквартирном доме заживо сгорели мать с двумя детьми
Жителям Ханты-Мансийска придется отдать в городской бюджет 110 миллионов рублей
В Нефтеюганске сотрудники ГИБДД проверяют на трезвость всех водителей