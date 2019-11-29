Вместо договора с банком пенсионер заключил договор с микрофинансовой организацией

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-29T11:10:30+03:00

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По жалобе потребителя окружной Роспотребнадзор провел проверку микрофинансовой организации «ОТП Банк». Жалоба подтвердилась, на банк наложен штраф.

В мае прошлого года пенсионер обратился в офис банка, расположенный в ТЦ «Гермес» для заключения договора о займе. Договор был заключен, но не с банком. При этом пенсионер считал, что договор заключается именно с «ОТП Банк».

Он обратился в Роспотребнадзор ХМАО с просьбой помочь ему разобраться в ситуации и условиях договора.

Роспотребнадзор напоминает, что до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, её адрес и режим ее работы должны быть обязательно доведены.

За нарушение этого условия организация была привлечена к административной ответственности. Микрофинансовая организация пыталась оспорить решение в апелляционном суде, но не преуспела.

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ИСТОЧНИК KP.RU