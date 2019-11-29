В Нижневартовске откроют временный проезд от улицы Мусы Джалиля до Пикмана
Жители Нижневартовска просят власти о временном варианте открытия участка дороги по ул. Пикмана в районе мечети.
Напомним, в нынешнем году начали строительство данного участка, чтобы дорога по Пикмана стала полноценной проезжей частью. Полностью работы намечено завершить лишь в следующем сезоне. Но во временном варианте проезд хотели открыть в декабре. Однако, дорога по-прежнему закрыта. Автомобилисты этим недовольны.
Как пояснили представители администрации города, сейчас на участке работает строительная техника. В частности, идёт установка опор освещения. Поэтому открыть дорогу в целях безопасности и не получается.
Власти пообещали открыть временный проезд на участке строящейся дороги в районе мечети (от ул. Мусы Джалиля до ул. Пикмана) и в срок до 4 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU