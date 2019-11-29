В Югре прошла проверка законности использования жилых помещений

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-29T10:38:16+03:00

Выявлены почти три десятка нарушений

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Прокуратура автономного округа провела проверку законности использования жилых помещений для предоставления гостиничных услуг. Согласно Жилищному кодексу РФ, гостиницы к жилым помещениям не относятся и могут располагаться только в нежилых помещениях.

Нарушения выявлены в городах Когалым, Советский, Нижневартовск, Нефтеюганск и Сургут. В перечисленных городах предприниматели осуществляли деятельность по оказанию гостиничных услуг в помещениях многоквартирных домов. Также в ряде случаев выявлены нарушения требований противопожарного режима и санитарии.

Материалы проверок направлены в территориальные подразделения Роспотребнадзора.

Всего по результатам проверки выявлено 27 нарушений, внесено 7 представлений, в суд направлено 2 исковых заявления.

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ИСТОЧНИК KP.RU