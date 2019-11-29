Прокуратура Урая заблокировала сайты с продажей поддельных водительских удостоверений
Прокуратура Урая в ходе мониторинга интернета обнаружила 4 сайта с информацией о продаже водительских удостоверений без обучения и сдачи экзаменов.
Согласно закону, выдача водительского удостоверения возможна только после прохождения соответствующего обучения и успешной сдачи экзаменов. Также должны отсутствовать медицинские противопоказания.
Прокуратура ХМАО напоминает, что за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, а также использование заведомо подложного документа установлена уголовная ответственность.
В данный момент доступ к сайтам заблокирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU