2019-11-29T09:42:31+03:00
Происшествия

Житель Нижневартовска осуждён за фиктивную регистрацию мигрантов

Он получил условный срок, но с испытанием
Алена Кульмухаметова
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Житель Нижневартовска осуждён за фиктивную регистрацию мигрантов. Фото прокуратуры ХМАОЖитель Нижневартовска осуждён за фиктивную регистрацию мигрантов. Фото прокуратуры ХМАО
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В Нижневартовске местный житель осужден за фиктивную регистрацию 14 иностранных граждан. К нему применена статья уголовного кодекса о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

По данным прокуратуры, в декабре прошлого года мужчина за деньги фиктивно поставил на учет по месту своего жительства 14 мигрантов без намерений предоставить им жильё для проживания.

Суд учел все данные о личности подсудимого и назначил ему наказание в лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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