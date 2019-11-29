Житель Нижневартовска осуждён за фиктивную регистрацию мигрантов
В Нижневартовске местный житель осужден за фиктивную регистрацию 14 иностранных граждан. К нему применена статья уголовного кодекса о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в РФ.
По данным прокуратуры, в декабре прошлого года мужчина за деньги фиктивно поставил на учет по месту своего жительства 14 мигрантов без намерений предоставить им жильё для проживания.
Суд учел все данные о личности подсудимого и назначил ему наказание в лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU