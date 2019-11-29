СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-29T09:29:42+03:00

Нижневартовская окружная больница № 2 получила в дар оборудование для ухода за тяжелобольными пациентами Фото: pixabay.com

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Благотворительный фонд паллиативной помощи «Океан жизни» безвозмездно передал оборудование для ухода за пациентами общей стоимостью более 200 тысяч рублей окружной Нижневартовской больнице № 2.

Среди переданного оборудования: многофункциональная кровать, кресло-коляска, ортопедические валики, насадки, кислородная подушка. Всё это облегчит труд медперсонала, работающего с лежачими больными.

- Приобретение оборудования, расходных материалов для паллиативных больных в стационаре – одно из основных направлений благотворительной программы «Достучаться до небес, - рассказала председатель фонда паллиативной помощи Ирина Прибыш.

– В паллиативном деле ничего лишним не бывает, - подчеркнула главная медсестра больницы Ирина Швецова.

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ИСТОЧНИК KP.RU