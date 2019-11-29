СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-29T09:02:05+03:00

Наталья Комарова предложила немцам глубже познакомиться с Югрой. Фото Департамента общественных и внешних связей ХМАО.

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На 12-ой Российско-Германской сырьевой конференции губернатор напомнила, что слоган округа: «Увидеть Югру – влюбиться в Россию!».

- Поэтому, если кто-то хочет глубже познакомиться с нашей страной, начинайте с Ханты-Мансийского автономного округа. Это даст возможность понять и полюбить Россию», – подвела итог Наталья Комарова.

В свою очередь экс-советник канцлера ФРГ Гельмута Коля по внешней политике Хорст Тельчик пригласил губернатора посетить Германию и лично представить потенциал округа.

Напомним, что 12 Российско-Германская сырьевая конференция проходит на площадке Санкт-Петербургского горного университета с 27 по 29 ноября.

Ее главными темами в этом году стали создание российско-германской кооперации по устойчивому развитию, сотрудничество регионов, цифровизация сырьевой промышленности, управление отходами.

В конференции принимают участие делегаты из 50 университетов России и Германии, руководители регионов, представители органов власти, крупных промышленных предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU