Губернатор Югры приняла участие в 12-ой Российско-Германской сырьевой конференции

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-29T09:49:16+03:00

Она предложила немцам принять участие в сфере производства кварца и углеводородов

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в групповой дискуссии «Германия – Россия: укрепление сотрудничества в рамках региональных партнерств», проходившей в Санкт-Петербурге в рамках 12-ой Российско-Германской сырьевой конференции.

- Внешнеторговый оборот Югры и Германии за первое полугодие 2019 года составил около 770 миллионов долларов США, а это 16 процентов от общего товарооборота автономного округа. Основная статья – экспорт углеводородов и продуктов нефтепереработки», – подчеркнула Наталья Комарова. Она предложила немцам углубить сотрудничество в этой сфере.

Также губернатор рассказала о реализуемом в Югре проекте по производству кварцевой продукции и предложила создание в России холдинга в сфере производства кварца с участием одной из госкорпораций.

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ИСТОЧНИК KP.RU