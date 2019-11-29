Губернатор Югры приняла участие в 12-ой Российско-Германской сырьевой конференции
Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в групповой дискуссии «Германия – Россия: укрепление сотрудничества в рамках региональных партнерств», проходившей в Санкт-Петербурге в рамках 12-ой Российско-Германской сырьевой конференции.
- Внешнеторговый оборот Югры и Германии за первое полугодие 2019 года составил около 770 миллионов долларов США, а это 16 процентов от общего товарооборота автономного округа. Основная статья – экспорт углеводородов и продуктов нефтепереработки», – подчеркнула Наталья Комарова. Она предложила немцам углубить сотрудничество в этой сфере.
Также губернатор рассказала о реализуемом в Югре проекте по производству кварцевой продукции и предложила создание в России холдинга в сфере производства кварца с участием одной из госкорпораций.
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ИСТОЧНИК KP.RU