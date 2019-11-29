СЕГОДНЯ 08:56 2019-11-29T08:56:47+03:00

В Нефтеюганском районе в ДТП пострадали три человека Фото: Татьяна Коркина

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека, случилось накануне в Нефтеюганском районе.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 19:30 в Нефтеюганском районе на 17 км автодороги «Нефтеюганск – Сургут» 35-летний водитель, управляя легковым автомобилем марки «Changan», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «Нефаз». В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и два пассажира легкового автомобиля.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили ранения, в том числе один несовершеннолетний. Задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 21 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU