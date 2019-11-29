СЕГОДНЯ 08:29 2019-11-29T08:31:51+03:00

К 4,6 годам приговорен новосибирец за пьяное ДТП в Югре, в котором погибла женщина. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего жителя города Новосибирска. Он признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, в сентябре 2019 года пьяный водитель вез на переднем сидении своего авто 38-летнюю женщину.

Осужденный грубо нарушил нарушил правила дорожного движения и «вылетел» в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных телесных повреждений скончалась в больнице.

Суд приговорил водителя к 4 года 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU