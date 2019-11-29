СЕГОДНЯ 08:28 2019-11-29T08:31:02+03:00

Крупная партия насвая не добралась до Сургута благодаря Роспотребнадзору Фото: pixabay.com

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На пункте автомобильного пропуска через Государственную границу Российской Федерации (МАПП «Петухово») специалистами Петуховского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области выявлена крупная партия насвая. Водитель собирался доставить насвай в город Сургут.

Водителем оказался уроженец Киргизии. Всего в его автомобиле находилось 5 полипропиленовых мешков общим весом 127,56 килограмм.

Нарушитель оштрафован за оборот табачных изделий без маркировки. Партия насвая конфискована. В дальнейшем она будет уничтожена.

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ИСТОЧНИК KP.RU