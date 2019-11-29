Крупная партия насвая не добралась до Сургута благодаря Роспотребнадзору
На пункте автомобильного пропуска через Государственную границу Российской Федерации (МАПП «Петухово») специалистами Петуховского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области выявлена крупная партия насвая. Водитель собирался доставить насвай в город Сургут.
Водителем оказался уроженец Киргизии. Всего в его автомобиле находилось 5 полипропиленовых мешков общим весом 127,56 килограмм.
Нарушитель оштрафован за оборот табачных изделий без маркировки. Партия насвая конфискована. В дальнейшем она будет уничтожена.
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ИСТОЧНИК KP.RU