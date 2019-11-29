СЕГОДНЯ 07:58 2019-11-29T08:31:10+03:00

В Сургуте на форуме предпринимателей наставники из 7 стран поделятся опытом. Фото с сайта pixabay.com

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Форум для предпринимателей «День наставника в Югре» стартует в Сургуте 29 ноября. Масштабное событие пройдет в рамках VII международных Дней наставничества в бизнесе.

По данным администрации города Сургут, на форуме соберутся международные, федеральные, региональные предприниматели и эксперты, которые поделятся своим успешным опытом.

Бизнес-наставничество – реальный инструмент поддержки как начинающих предпринимателей, так и уже действующих. Дни наставничества проводятся для бизнесменов, экспертов, представителей организаций, реализующих программы наставничества или планирующих их запуск. Тема форума – создание, развитие и поддержка сообществ наставников на региональном, федеральном, международном уровнях. В программе: презентации, дискуссии, мастер-классы, экспертные сессии от гуру из разных стран и организованный нетворкинг.

Участие в форуме подтвердили эксперты и наставники из Великобритании, Индии, Монголии, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и регионов России. Они расскажут о том, какие примеры эффективного наставничества существуют в других регионах и странах, как наставничество помогает повысить эффективность управления компанией, представят передовые техники и инструменты.

Форум проводится для всех желающих. Участие в нем бесплатное.

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ИСТОЧНИК KP.RU