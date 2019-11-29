2019-11-29T08:32:31+03:00
Общество

За кражу искусственной елки задержан житель Пыть-Яха

Праздничное деревце он унес не целиком
Алена Кульмухаметова
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За кражу искусственной елки задержан житель Пыть-Яха. Фото с сайта pixabay.comЗа кражу искусственной елки задержан житель Пыть-Яха. Фото с сайта pixabay.com
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Часть искусственной елки украл из торгового центра в городе Пыть-Ях местный житель. Отвечать ему придется по всей строгости закона.

Информацию о краже елки подтвердили в УМВД по ХМАО-Югре:

- В Пыть-Яхе раннее судимый 39-летний мужчина, находясь в одном из торговых центров, похитил часть искусственной елки. Сумма ущерба составила около 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 35 преступлений, раскрыто 26, из них: 2 факта причинения тяжких телесных повреждений, мошенничество, 1 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и 6 краж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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