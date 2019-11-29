2019-11-29T08:13:53+03:00
Общество

Погода в Югре 29 ноября: небольшая метель и пасмурно

Ветер юго-западных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 29 ноября: небольшая метель и пасмурноПогода в Югре 29 ноября: небольшая метель и пасмурноФото: Татьяна Коркина
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В пятницу 29 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, слабая метель. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -10 градусов, местами -13, -18 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -10 градусов.

В Сургуте преимущественно облачная погода, небольшой снег. Ветер юго-западный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -8 градусов.

В Нижневартовске облачно и снегопад. Ветер южный, юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -6 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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