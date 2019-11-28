СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-28T15:51:33+03:00

В Когалыме за расизм и национализм блокированы 4 сайта. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокуратура Когалыма во время мониторинга сети «Интернет» выявила четыре сайта, содержащих запрещенные к распространению на территории Российской Федерации изображения, пропагандирующие межрасовую ненависть, идеи национальной и религиозной розни.

В прокуратуре ХМАО-Югры напомнили, что согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная и административная ответственность.

В связи с этим прокурор города обратился в суд с заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил в полном объеме. Доступ к сайтам заблокирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU