2019-11-28T15:51:33+03:00
Общество

В Когалыме за расизм и национализм блокированы 4 сайта

Их контент нес запрещенную информацию
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме за расизм и национализм блокированы 4 сайта. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Когалыме за расизм и национализм блокированы 4 сайта. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Прокуратура Когалыма во время мониторинга сети «Интернет» выявила четыре сайта, содержащих запрещенные к распространению на территории Российской Федерации изображения, пропагандирующие межрасовую ненависть, идеи национальной и религиозной розни.

В прокуратуре ХМАО-Югры напомнили, что согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная и административная ответственность.

В связи с этим прокурор города обратился в суд с заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил в полном объеме. Доступ к сайтам заблокирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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