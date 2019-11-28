2019-11-28T15:42:06+03:00
Общество

В Югре открывается первая школа для будущих мам

Четыре вартовчанки уже записались в группу
Алена Кульмухаметова
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В Югре открывается первая школа для будущих мам. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Югре открывается первая школа для будущих мам. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В начале декабря в городе Нижневартовск открывается первая в Югре школа для будущих мам. Она распахнет свои двери на базе детского сада №37 «Дружная семейка». Сейчас в учреждении готовы помогать женщинам, находящимся в положении. В уникальный «Центр поддержки семей» малыши попадают еще на этапе беременности мамы. Четыре вартовчанки уже записались в группу.

С ними будут заниматься психологи, педагоги научат будущих матерей основам ухода за ребенком. Женщины смогут посещать соляную комнату, принимать кислородные коктейли и т.д.

После рождения детей и небольшого периода реабилитации мамы смогут вернуться в этот же сад в группу краткосрочного пребывания формата «Мама и ребенок». Для них предусмотрены различные развивающие занятия, включая «раннее чтение», логопедические и другие. По достижении ребенком пяти месяцев его переведут в ясельную группу - уже без сопровождения мамы. Далее малыш посещает учреждение до выпуска.

Таким образом, педагогическая, психологическая поддержка оказывается семье на всех этапах, ребенок социализируется практически с пеленок, не испытывает стресса, попадая в детский коллектив.

На данный момент к занятиям готовятся приступить четыре беременные женщины. Максимально сад готов принять шесть вартовчанок. Все услуги бесплатны, финансируется проект за счет собственных средств учреждения. В будущем учреждение намерено претендовать на грантовую поддержку. При успехе проекта он будет тиражирован на другие детские сады города. Это стало возможным благодаря поддержке властей округа и города.

Добавим, с 2019 года детскому саду №37 присвоен статус региональной инновационной площадки «В ясли с пеленок» (реализуется одноименный проект на базе сада).

ИСТОЧНИК KP.RU

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