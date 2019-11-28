Водитель из Сургута предъявил инспекторам поддельные права

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-28T14:58:39+03:00

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Сургутские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который пользовался поддельным водительским удостоверением.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, факт был выявлен сотрудниками сургутской госавтоинспекции. В ходе проверки документов полицейские заподозрили, что мужчина предъявил подложное водительское удостоверение.

Злоумышленник пояснил, что купил поддельные права на одном из сайтов в сети Интернет за 45 тысяч рублей. Совершив электронный перевод денег на указанные продавцом реквизиты, мужчина через несколько дней получил посылку с фальшивым водительским удостоверением.

Экспертно-криминалистическое исследование показало, что изъятое водительское удостоверение не является производством «Гознак».

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

ИСТОЧНИК KP.RU