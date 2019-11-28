СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-28T14:39:44+03:00

В аэропорту Сургута в спецпечи сожгли 320 килограмм фруктов и орехов из бывших союзных республик. Фото с сайта Россельхознадзора Югры

Изменить размер текста: A A

Фрукты находились в ручной клади авиапассажиров, прибывших из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

По информации Россельхознадзора ХМАО-Югры, в международном аэропорту города Сургута за период с 1 по 25 ноября было досмотрено 33 международных авиарейса. По результатам карантинного фитосанитарного контроля изъято более 320 килограмм подкарантинной продукции: фрукты, овощи, орехи, сухофрукты.

Продукция ввозилась в багаже и ручной клади пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан и Азербайджан. На основании временных ограничений вся изъятая продукция была уничтожена в спецпечи аэропорта. На 28 пассажиров-владельцев подкарантинной продукции, ввезенной с нарушениями, были составлены протоколы об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU