В аэропорту Сургута в спецпечи сожгли 320 килограмм фруктов и орехов из бывших союзных республик
Фрукты находились в ручной клади авиапассажиров, прибывших из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.
По информации Россельхознадзора ХМАО-Югры, в международном аэропорту города Сургута за период с 1 по 25 ноября было досмотрено 33 международных авиарейса. По результатам карантинного фитосанитарного контроля изъято более 320 килограмм подкарантинной продукции: фрукты, овощи, орехи, сухофрукты.
Продукция ввозилась в багаже и ручной клади пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан и Азербайджан. На основании временных ограничений вся изъятая продукция была уничтожена в спецпечи аэропорта. На 28 пассажиров-владельцев подкарантинной продукции, ввезенной с нарушениями, были составлены протоколы об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU