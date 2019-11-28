Югорчанка обчистила карточку одинокого тяжело больного соседа

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-28T13:27:58+03:00

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О краже денег с банковской карты 63-летний житель Кондинского района узнал после длительного лечения и возвращения из больницы домой. Пенсионер сразу обратился в полицию.

Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югре, кондинец рассказал полицейским, что на протяжении двух месяцев он находился на стационарном лечении в районной больнице и банковских операций не совершал. После выписки он решил снять с карты деньги, но обнаружил, что денег на счете нет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая 59-летняя ранее не судимая соседка потерпевшего. Женщина призналась в совершенном преступлении и пояснила, что осенью этого года она узнала, что ее одинокого соседа в тяжелом состоянии увезли на скорой помощи в больницу. Пенсионерка знала, что сосед никогда не закрывает на ключ квартиру, и решила проверить его жилище. В кухне женщина увидела телефон, на котором было установлено мобильное приложение банка. С помощью телефона она перевела на свой счет 37200 рублей, в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU