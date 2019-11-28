2019-11-28T13:27:58+03:00
Происшествия

Югорчанка обчистила карточку одинокого тяжело больного соседа

Пенсионер два месяца находился в больнице
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югорчанка обчистила карточку одинокого тяжело больного соседа. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреЮгорчанка обчистила карточку одинокого тяжело больного соседа. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

О краже денег с банковской карты 63-летний житель Кондинского района узнал после длительного лечения и возвращения из больницы домой. Пенсионер сразу обратился в полицию.

Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югре, кондинец рассказал полицейским, что на протяжении двух месяцев он находился на стационарном лечении в районной больнице и банковских операций не совершал. После выписки он решил снять с карты деньги, но обнаружил, что денег на счете нет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая 59-летняя ранее не судимая соседка потерпевшего. Женщина призналась в совершенном преступлении и пояснила, что осенью этого года она узнала, что ее одинокого соседа в тяжелом состоянии увезли на скорой помощи в больницу. Пенсионерка знала, что сосед никогда не закрывает на ключ квартиру, и решила проверить его жилище. В кухне женщина увидела телефон, на котором было установлено мобильное приложение банка. С помощью телефона она перевела на свой счет 37200 рублей, в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Когалыме за расизм и национализм блокированы 4 сайта
В Югре открывается первая школа для будущих мам
Водитель из Сургута предъявил инспекторам поддельные права
В аэропорту Сургута в спецпечи сожгли 320 килограмм фруктов и орехов из бывших союзных республик
В Сургуте состоится тотальный тест «Доступная среда»
«Осенний нерест» выявил нарушения ловли рыбы в Югре
В Ханты-Мансийске подведены итоги XVII международной экологической акции «Спасти и сохранить»
В жилом пятиэтажном доме в Нягани полностью выгорела квартира
В Берёзово откроют лыжный сезон
Сургут примет у себя IV международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»
В Пыть-Яхе представлен новый начальник полиции
Вместо получения кэшбека жительница Советского района лишилась 15 тысяч рублей
Эксперты Всемирного банка заинтересовались опытом бюджетирования Нижневартовска
Пойковчанка купила новый мобильник сожителю на деньги собутыльника
В Югре вовсю идёт развитие высокотехнологических производств
Сургут налаживает сотрудничество с Казахстаном в сфере образования
Рецидивист обокрал в Нижневартовске микроавтобус
Новая больница в Талинке откроется в январе 2020 года
Под Нефтеюганском в тройном ДТП насмерть разбился водитель «Лады Ларгус»
Жительница Урая «прогорела» на миллион рублей в сетевом бизнесе
Погода в Югре 28 ноября: снегопады и потеплеет
Погорельцам из Сургута власти предоставят новое жилье
Жители Ханты-Мансийска отказались создавать лесопарковый зеленый пояс вокруг города
На опасном участке дороги от Урая в сторону Советского спилят лес
В Сургуте для предпринимателей вводят новые меры поддержки
У советчанина полицейские обнаружили 1,5 грамма наркотика