СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-28T11:48:26+03:00

В Ханты-Мансийске подведены итоги XVII международной экологической акции «Спасти и сохранить» Фото: pixabay.com

В ней приняло участие более 600 тысяч человек

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В окружной столице состоялось подведение итогов XVII международной экологической акции «Спасти и сохранить» первым заместителем губернатора Югры Геннадем Бухтиным.

- Каждый год участие в наших акциях принимают более 600 тысяч человек, 79 субъектов Российской Федерации и 68 стран дальнего и ближнего зарубежья, - отметил замгубернатора.

Экологические флешмобы, квесты, биатлоны, вояжи, интерактивные путешествия, экопрогулки, экологические волонтёрские акции стали самыми популярными формами работы в ходе акции.

Правительство Югры отмечает, что за период акции всего в автономном округе проведено более 5000 мероприятий, из них 2053 природоохранные и 3103 эколого-просветительские.

- На наших глазах вырастает целое поколение югорчан с новым экологическим мышлением, заявил Бухтин.

В конце подведения итогов состоялось награждение активных участников, организаторов, партнёров акции, а также победителей конкурсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU