2019-11-28T11:41:31+03:00
Происшествия

В жилом пятиэтажном доме в Нягани полностью выгорела квартира

Пожар начался в полдень
Алена Кульмухаметова
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В жилом пятиэтажном доме в Нягани полностью выгорела квартира. Фото из группы "Нягань -ТН" во ВКонтактеВ жилом пятиэтажном доме в Нягани полностью выгорела квартира. Фото из группы "Нягань -ТН" во ВКонтакте
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Сильный дым из окон квартиры, расположенной на четвертом этаже, был виден за несколько кварталов. Сообщение о возгорании поступило в полдень

По данным МЧС ХМАО-Югры, сообщение о пожаре в микрорайоне 2, дом 5 города Нягани поступило в 12:01.

На время прибытия первых расчетов наблюдалось сильное задымление в одной из квартир. Было эвакуировано четыре человека. В 12:18 пожар был локализован на площади 7 кв.м., в 12:26 ликвидировано открытое горение.

На месте происшествия работали 14 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники.

Пострадавших и погибших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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