В Сургуте состоится тотальный тест «Доступная среда»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-28T13:53:26+03:00

Он позволит повысить качество жизни для людей с инвалидностью

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В Международный день инвалидов, 3 декабря 2019 года в 10-00 по московскому времени, пройдёт тотальный тест «Доступная среда». Его проводит Центр обучения профессионалов здравоохранения.

Подобный проект нужен для того, чтобы повысить качество жизни для людей с инвалидностью объектов услуг в условиях городской инфраструктуры.

Для участия тесте необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте проекта и указать формат участия – дистанционный. Далее зайти 3 декабря 2019 в 10-00 в личный кабинет и пройти тестирование.

По вопросам участия и регистрации обращаться к Наталье Беляевой +79515423557 nataliyabelyaeya2010@yandex.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU