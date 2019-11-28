СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-28T13:03:33+03:00

«Осенний нерест» выявил нарушения ловли рыбы в Югре. Фото Росгвардии по ХМАО

Всего с августа изъято более 700 килограмм рыбы

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Сотрудники Росгвардии по ХМАО совместно с инспекторами Росрыболовства провели профилактическое мероприятие «Осенний нерест», направленное на выявление и пресечение нарушений в ловле рыбы. Данное событие особенно важно в период осенней миграции ценных пород рыб к местам нереста и зимовки

По информации Росгвардии по ХМАО, входе патрулирования на водных объектах округа с 1 августа по 31 октября рейдами проверено более 300 малых. Выявлено 75 нарушений в области рыболовства.

К административной ответственности за нарушение правил рыболовства привлечено 58 граждан, а также 5 юридических и должностных лиц, изъято более 700 кг. рыбы, арестовано 21 транспортное средство.

За время проведения мероприятий выявлено ущерба на сумму порядка 1 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU