2019-11-28T11:14:04+03:00
Спорт

В Берёзово откроют лыжный сезон

К открытию приурочены соревнования
Алена Кульмухаметова
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В Берёзово откроют лыжный сезонВ Берёзово откроют лыжный сезонФото: pixabay.com
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Уже в это воскресенье, 1 декабря, на территории Березовской спортивной школы состоится торжественное открытие лыжного сезона.

На открытие приглашаются все любители лыжного спорта и для участия в соревнованиях.

Программа соревнований начинается с регистрации в 10:30 и непосредственного старта соревнований в 12:00.

Всё это будет проходить на территории МБУ «Березовская СШ» по адресу улица Производственная, дом 35.

К участию в соревнованиях допускаются те, кто не имеет медицинских противопоказаний.

«Комсомольская правда» напоминает, что противопоказаниями являются серьезные болезни сердца или органов дыхания, проблемы с позвоночником и любые недавно прошедшие хирургические вмешательства.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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