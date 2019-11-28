В Берёзово откроют лыжный сезон
Уже в это воскресенье, 1 декабря, на территории Березовской спортивной школы состоится торжественное открытие лыжного сезона.
На открытие приглашаются все любители лыжного спорта и для участия в соревнованиях.
Программа соревнований начинается с регистрации в 10:30 и непосредственного старта соревнований в 12:00.
Всё это будет проходить на территории МБУ «Березовская СШ» по адресу улица Производственная, дом 35.
К участию в соревнованиях допускаются те, кто не имеет медицинских противопоказаний.
«Комсомольская правда» напоминает, что противопоказаниями являются серьезные болезни сердца или органов дыхания, проблемы с позвоночником и любые недавно прошедшие хирургические вмешательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU