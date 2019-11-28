2019-11-28T10:31:47+03:00
Общество

В Пыть-Яхе представлен новый начальник полиции

В Югре он живет более 10 лет
Алена Кульмухаметова
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В Пыть-Яхе представлен новый начальник полиции. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Пыть-Яхе представлен новый начальник полиции. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Новым руководителем полиции Пыть-Яха стал подполковник Олег Иревлин. Его представили личному составу.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, Иревлин Олег Николаевич 1977 года рождения. В 2001 году окончил Челябинский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». После получения высшего образования проходил службу на различных должностях в следственном подразделении органов внутренних дел Ульяновской области. В декабре 2008 года прибыл на службу в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и был назначен на должность госавтоинспектора УВД г. Сургута.

За период службы в округе прошел путь до руководителя отдела в аппарате окружного Управления внутренних дел. Отмечен ведомственными наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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