Вместо получения кэшбека жительница Советского района лишилась 15 тысяч рублей
За минувшие сутки в округе произошло 6 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Пострадавшие перевели злоумышленникам около 430 тысяч рублей. Среди пострадавших больше женщин среднего возраста.
Особо примечателен случай мошенничества, когда в попытке получить кэшбек от банка жительница Советского района лишилась 15 тысяч рублей.
Не менее неприятная история произошла с жительницей Когалыма. Взломав аккаунт в соцсети ее знакомой, злоумышленники выманили у нее 3 тысячи рублей. А у жительницы Ханты-Мансийска неизвестные похитили более 24 тысяч рублей под предлогом «чистки» от вирусов мобильного приложения.
Во всех случаях мошенничества заведены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию преступников. Полиция Югры призывает быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом и сообщать обо всех подозрительных случаях по телефону 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU