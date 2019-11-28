2019-11-28T10:36:18+03:00
Происшествия

Вместо получения кэшбека жительница Советского района лишилась 15 тысяч рублей

За сутки в округе произошло 6 фактов мошенничества и краж с банковских карт
Алена Кульмухаметова
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Вместо получения кэшбека советчанка лишилась 15 тысяч рублейВместо получения кэшбека советчанка лишилась 15 тысяч рублейФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в округе произошло 6 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Пострадавшие перевели злоумышленникам около 430 тысяч рублей. Среди пострадавших больше женщин среднего возраста.

Особо примечателен случай мошенничества, когда в попытке получить кэшбек от банка жительница Советского района лишилась 15 тысяч рублей.

Не менее неприятная история произошла с жительницей Когалыма. Взломав аккаунт в соцсети ее знакомой, злоумышленники выманили у нее 3 тысячи рублей. А у жительницы Ханты-Мансийска неизвестные похитили более 24 тысяч рублей под предлогом «чистки» от вирусов мобильного приложения.

Во всех случаях мошенничества заведены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию преступников. Полиция Югры призывает быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом и сообщать обо всех подозрительных случаях по телефону 102.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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