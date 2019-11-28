2019-11-28T11:15:14+03:00
Общество

Сургут примет у себя IV международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»

Он нужен для обмена опытом представителей некоммерческого сектора, бизнеса и власти
Алена Кульмухаметова
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Сургут примет у себя IV международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». Фото с сайта Правительства ЮгрыСургут примет у себя IV международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». Фото с сайта Правительства Югры
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В Сургуте 7-8 декабря пройдёт IV международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».

Участники обсудят вопросы общественного контроля и правозащитной деятельности, поделятся идеями привлечения населения в местное самоуправление и представят опыт лучших практик гражданских инициатив.

По программе форума предусмотрены форсайт-сессии, лекции, панельные дискуссии, а также торжественная церемония награждения победителей конкурса социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание 2019».

Пресс-служба Правительства Югры также отмечает, что форум гражданских инициатив проводится с 2016 года. Регистрация на сайте форума .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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