Сургут примет у себя IV международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»
В Сургуте 7-8 декабря пройдёт IV международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».
Участники обсудят вопросы общественного контроля и правозащитной деятельности, поделятся идеями привлечения населения в местное самоуправление и представят опыт лучших практик гражданских инициатив.
По программе форума предусмотрены форсайт-сессии, лекции, панельные дискуссии, а также торжественная церемония награждения победителей конкурса социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание 2019».
Пресс-служба Правительства Югры также отмечает, что форум гражданских инициатив проводится с 2016 года. Регистрация на сайте форума .
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ИСТОЧНИК KP.RU