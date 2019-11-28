Эксперты Всемирного банка заинтересовались опытом бюджетирования Нижневартовска

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-28T09:48:06+03:00

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Глава города Нижневартовска Василий Тихонов со своими заместителями встретился с представителями Всемирного банка в России Иваном Шульгой, Анной Суховой и Сергеем Гридиным. Эксперты заинтересовались опытом Нижневартовска в области инициативного бюджетирования, которое реализуется в городе уже два года.

- Нам интересно работать с муниципалитетами. Город – компактная единица, где можно сделать проект эффективно. Работаем с ЯНАО, в частности с Ноябрьском, с Сахалином, Якутией, - поделился руководитель проекта по развитию инициативного бюджетирования в России Иван Шульга.

Как заметил глава города Василий Тихонов, инициативное бюджетирование позволяет выделять средства из бюджета на проекты, которые жители считают наиболее значимыми.

- Для нас очень важно, что в процессе распределения «народного бюджета» участвует молодежь – самая прогрессивная и инициативная часть жителей города. Власти города в этом заинтересованы, - сказал Тихонов.

По информации департамента общественных коммуникаций Нижневартовска, инициативное бюджетирование необходимо для реализации проектов, влияющих на качество жизни жителей и инициируемых самими гражданами. В мире это движение зародилось еще в 80-х годах. В России инициатором внедрения такой формы распределения бюджетных средств стал Всемирный банк.

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ИСТОЧНИК KP.RU