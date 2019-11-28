Пойковчанка купила новый мобильник сожителю на деньги собутыльника
Пользовалась вверенной ей банковской картой как своей собственной 34-летняя жительница поселка Пойковский Нефтеюганского района.
Как сообщили в УМВД ПО ХМАО-Югре, в один из вечеров жительница поселка Пойковский отправилась в гости. Во время застолья один из знакомых попросил ее сходить в магазин за спиртным и закуской. При этом вручил ей банковскую карту и сообщил пин-код. Вернувшись из магазина, подозреваемая обнаружила, что компания уже разошлась.
На следующий день, вместо того чтобы вернуть пластиковую карту владельцу, злоумышленница отправилась к ближайшему банкомату, где сняла наличные. Кроме того, оплачивая покупки чужой картой. Так она купила мобильный телефон в подарок своему сожителю. В общей сложности заявителю был причинен ущерб на сумму более 56 000 рублей.
В отношении пойковчанки возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU