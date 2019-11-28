2019-11-28T09:41:16+03:00
Происшествия

Пойковчанка купила новый мобильник сожителю на деньги собутыльника

Владелец банковской карты обратился в полиции
Алена Кульмухаметова
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Пойковчанка купила новый мобильник сожителю на деньги собутыльника. Фото с сайта pixabay.comПойковчанка купила новый мобильник сожителю на деньги собутыльника. Фото с сайта pixabay.com
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Пользовалась вверенной ей банковской картой как своей собственной 34-летняя жительница поселка Пойковский Нефтеюганского района.

Как сообщили в УМВД ПО ХМАО-Югре, в один из вечеров жительница поселка Пойковский отправилась в гости. Во время застолья один из знакомых попросил ее сходить в магазин за спиртным и закуской. При этом вручил ей банковскую карту и сообщил пин-код. Вернувшись из магазина, подозреваемая обнаружила, что компания уже разошлась.

На следующий день, вместо того чтобы вернуть пластиковую карту владельцу, злоумышленница отправилась к ближайшему банкомату, где сняла наличные. Кроме того, оплачивая покупки чужой картой. Так она купила мобильный телефон в подарок своему сожителю. В общей сложности заявителю был причинен ущерб на сумму более 56 000 рублей.

В отношении пойковчанки возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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