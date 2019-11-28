В Югре вовсю идёт развитие высокотехнологических производств

СЕГОДНЯ 09:06 2019-11-28T09:06:01+03:00

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В ходе I Cеверной международной конференции «Цифровая жизнь и цифровая индустрия» проходило обсуждение планов по поддержке производства высокотехнологичной продукции.

- Округ готов вкладывать человеческие, финансовые и технологические ресурсы в борьбу за лидерство в цифровизации базовых отраслей. Планируем начать с топливно-энергетического комплекса и цифровизации городской среды с дальнейшим углублением знаний и локализации технологий на территории автономного округа», - заявил заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

По его мнению, нужно развивать партнёрские отношения государства и бизнеса. Это позволит инвестировать в научно-исследовательскую работу, поддержку стартапов и подготовку научных инженерных кадров, а также привлечение специалистов мирового уровня.

Добавим, что Cеверная международная конференция «Цифровая жизнь и цифровая индустрия» проходила в Сургуте 26-27 ноября. На ней профессионалы со всего мира собрались для обсуждения современного уровня интеллектуальных технологий и особенностей создания цифрового мира на северных территориях.

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ИСТОЧНИК KP.RU