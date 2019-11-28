СЕГОДНЯ 08:52 2019-11-28T08:52:06+03:00

Сургут налаживает сотрудничество с Казахстаном в сфере образования. Фото с сайта администрации города Сургут

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Сургут посетила делегация из Казахстана. В Югре они поделятся опытом и лучшими педагогическими практиками работы с одаренными детьми, так как их система признана одной из лучших в мире.

По информации администрации города Сургут, гости из Казахстана посетят три муниципальных образования: города Сургут, Ханты-Мансийск и Нефтеюганский район. В Сургуте в программе делегации — пять образовательных учреждений. Первым стал «Технополис», также свой опыт работы представили средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, детский сад «Росток», Центр детского творчества, гимназия «Лаборатория Салахова» и гимназия имени Фармана Салманова.

В течение нескольких дней делегация познакомится с результатами работы по созданию современной развивающей предметно-образовательной среды в детском саду, посетит занятия по робототехнике, алгоритмике, орф-оркестра. В учреждениях дополнительного образования проведут мастер-классы и занятия с применением современных образовательных технологий. Будут представлены открытые уроки, опыт работы по созданию внутренней системы оценки качества образования, системы организации внеурочной деятельности интеллектуальной направленности, реализации надпредметных программ.

Визит делегации автономной образовательной организации «Назарбаев Интеллектуальные Школы» с целью изучения опыта работы региональной системы образования продлится с 25 по 28 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU