Рецидивист обокрал в Нижневартовске микроавтобус

СЕГОДНЯ 08:33 2019-11-28T08:43:39+03:00

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Воришка из Нижневартовска ранее не раз был судим. Вскоре ему снова предстоит срок за кражу из микроавтобусе.

По данным УМВД по Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, в Нижневартовске 26-летний ранее судимый подозреваемый повредил замок у двери автомобиля «Форд Транзит» похитил набор ключей, автомагнитолу «Пионер» и телевизор «Мистери» на общую сумму 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 46 преступлений, раскрыто 32, из них: три факта в сфере незаконного оборота наркотиков и три кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU