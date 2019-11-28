Новая больница в Талинке откроется в январе 2020 года
Новое здание участковой больницы в поселке Талинка Октябрьского района распахнет свои двери для пациентов в январе 2020 года.
В долгострое побывал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. Он проверил готовность здания к открытию.
Помещение полностью готово, завершена отделка, смонтировано оборудование и установлена мебель. К работе готов укомплектованный состав медицинских специалистов: врачей и среднего медицинского персонала.
Стационарное отделение талинской больницы рассчитано на 25 коек дневного стационара, поликлиника – на 85 посещений в смену. Постоянный прием пациентов в больнице будут осуществлять участковый врач-терапевт, врачи-педиатры, врач общей практики, акушер- гинеколог, стоматолог.
В здании больницы также будут открыты: физиокабинет, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, рентгенологический кабинет, лаборатория, процедурный, служба скорой медицинской помощи.
Отметим, обслуживаться в талинской больнице будут и жители поселков Пальяново и Каменное.
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ИСТОЧНИК KP.RU