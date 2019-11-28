СЕГОДНЯ 07:55 2019-11-28T07:55:40+03:00

Новая больница в Талинке откроется в январе 2020 года. Фото с сайта администрациии Октябрьского района

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Новое здание участковой больницы в поселке Талинка Октябрьского района распахнет свои двери для пациентов в январе 2020 года.

В долгострое побывал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. Он проверил готовность здания к открытию.

Помещение полностью готово, завершена отделка, смонтировано оборудование и установлена мебель. К работе готов укомплектованный состав медицинских специалистов: врачей и среднего медицинского персонала.

Стационарное отделение талинской больницы рассчитано на 25 коек дневного стационара, поликлиника – на 85 посещений в смену. Постоянный прием пациентов в больнице будут осуществлять участковый врач-терапевт, врачи-педиатры, врач общей практики, акушер- гинеколог, стоматолог.

В здании больницы также будут открыты: физиокабинет, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, рентгенологический кабинет, лаборатория, процедурный, служба скорой медицинской помощи.

Отметим, обслуживаться в талинской больнице будут и жители поселков Пальяново и Каменное.

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ИСТОЧНИК KP.RU