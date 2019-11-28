СЕГОДНЯ 07:43 2019-11-28T07:45:25+03:00

Под Нефтеюганском в тройном ДТП насмерть разбился водитель «Лады Ларгус». Фото с сайта pixabay.com

На дороге столкнулись две легковушки и грузовик

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 27 ноября. На дороге столкнулись три автомобиля.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17 часов 15 минут на 12 км автодороги «подъезд к городу Сургут» в городе Нефтеюганск произошло столкновение «Лада Ларгус» под управлением 38-летнего водителя, «Хендэ Солярис» и «Ман».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лада Ларгус» от полученных травм скончался на месте происшествия.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и восемь человек получили травмы.

Задержано девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медицинского освидетельствования, три – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 18 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU