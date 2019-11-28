СЕГОДНЯ 06:50 2019-11-28T06:50:13+03:00

Жительница Урая «прогорела» на миллион рублей в сетевом бизнесе. Фото с сайта pixabay.com

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Жадность к наживе сыграла злую шутку с жительницей Урая. Она осталась с кредитом в миллион рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Урая обратилась 53-летняя местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Потерпевшая рассказала, что весной текущего года к ней обратилась ее подруга с предложением принять участие в инвестиционном проекте для увеличения капитала от пассивного дохода.

Вложив более 600 тысяч рублей, заявительница получила прибыль свыше 100 тысяч рублей и вывела все деньги, находившиеся на счету. После чего она захотела увеличить свой доход еще раз и осенью 2019 года вложила 1 миллион кредитных рублей. На следующий день после крупного вложения сетевой бизнес закрылся, платформа и личный кабинет оказались заблокированы.

В результате потерпевшая не получила никакого дохода с дивидендов и лишилась денег.

По данному факту в следственном отделе Урая проводится проверка, принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU