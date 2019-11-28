СЕГОДНЯ 06:28 2019-11-28T06:30:51+03:00

Погода в Югре 28 ноября: снегопады и потеплеет. Фото с сайта pixabay.com

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В четверг 28 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой, в восточных районах умеренный снег, метель. Ветер юго-западный 8 - 13 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, -8 градусов, по восточной половине округа местами -9, -14 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный 8 - 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -6 градусов.

В Сургуте снегопад и пасмурно. Ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -6 градусов.

В Нижневартовске облачно и пасмурно. Ветер южный, юго-западный, западный 7-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU