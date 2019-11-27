СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-27T15:25:56+03:00

На опасном участке дороги от Урая в сторону Советского спилят лес. Фото с сайта администрации города Урай

Изменить размер текста: A A

Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке автодороги «г. Урай – Сухой Бор» будут спилены деревья. Об этом сообщает администрация города Урай.

Согласно результатам инструментального обследования участка дороги экспертами были выявлены нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Речь идет о расположении леса на расстоянии менее 4 метров от кромки проезжей части. Такое нарушение снижает уровень безопасности дорожного движения, повышает аварийность, а также угрожает жизни югорчанам.

По статистическим данным за последние 3 года на данном участке автодороги произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 7 человек, в том числе с наездом на массивные препятствия.

Именно поэтому окружным Управлением автомобильных дорог было принято решение по вырубке леса на участке дороги «г. Урай – Сухой Бор».

ИСТОЧНИК KP.RU