На опасном участке дороги от Урая в сторону Советского спилят лес
Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке автодороги «г. Урай – Сухой Бор» будут спилены деревья. Об этом сообщает администрация города Урай.
Согласно результатам инструментального обследования участка дороги экспертами были выявлены нарушения в сфере безопасности дорожного движения.
Речь идет о расположении леса на расстоянии менее 4 метров от кромки проезжей части. Такое нарушение снижает уровень безопасности дорожного движения, повышает аварийность, а также угрожает жизни югорчанам.
По статистическим данным за последние 3 года на данном участке автодороги произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 7 человек, в том числе с наездом на массивные препятствия.
Именно поэтому окружным Управлением автомобильных дорог было принято решение по вырубке леса на участке дороги «г. Урай – Сухой Бор».
ИСТОЧНИК KP.RU