В Сургуте для предпринимателей вводят новые меры поддержки

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-27T15:16:30+03:00

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Новую форму поддержки предпринимателей планируют ввести в Сургуте в следующем году. Речь идет о начинающих бизнесменах, открывающих свое дело, в том числе по схеме франчайзинга. Об этом стало известно на открытии первого регионального форума «Ярмарка франшиз».

В администрации города отметили, что «Ярмарка франшиз» - это диалоговая площадка для действующих и потенциальных бизнесменов. Главными событиями форума стали выставка-презентация известных компаний франчайзеров, обсуждение с экспертами перспектив развития франчайзинга на территории округа.

В Сургуте данный вид предпринимательства активно развивается. Администрация города намерена поддержать начинающих бизнесменов, работающих по схеме франчайзинга.

- Мы планируем расширение мер финансовой поддержки предпринимателей Сургута. Начинающие смогут получить субсидию на компенсацию затрат на становление бизнеса, в том числе по покупке франшизы. Новую форму поддержки планируем ввести со следующего года. Готовы помочь предпринимателям в реализации идей. Также планируем организовать консультационное сопровождение для тех, кто хочет создать собственную франшизу, – рассказала на открытии форума начальник управления инвестиций и развития предпринимательства администрации Сургута Светлана Петрик.

ИСТОЧНИК KP.RU