У советчанина полицейские обнаружили 1,5 грамма наркотика
В Югре продолжаются мероприятия по предупреждению преступлений в сфере оборота наркотиков.
Так, в Советском районе у 28-летнего подозреваемого было обнаружено и изъято вещество, которое, согласно справке об исследовании, является наркотиком массой 1,521 грамма. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По данным ведомства, за прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 46 преступлений, раскрыто 37, из них: факт причинения тяжких телесных повреждений, три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и девять краж.
ИСТОЧНИК KP.RU