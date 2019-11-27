2019-11-27T15:04:24+03:00
Происшествия

У советчанина полицейские обнаружили 1,5 грамма наркотика

Мужчину отпустили под подписку о невыезде
Алена Кульмухаметова
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У советчанина полицейские обнаружили 1,5 грамма наркотика. Фото с сайта pixabay.comУ советчанина полицейские обнаружили 1,5 грамма наркотика. Фото с сайта pixabay.com
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В Югре продолжаются мероприятия по предупреждению преступлений в сфере оборота наркотиков.

Так, в Советском районе у 28-летнего подозреваемого было обнаружено и изъято вещество, которое, согласно справке об исследовании, является наркотиком массой 1,521 грамма. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 46 преступлений, раскрыто 37, из них: факт причинения тяжких телесных повреждений, три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и девять краж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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