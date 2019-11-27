Жителей Радужного синоптики предупреждают о непогоде
Снежные заносы, снегопад, метель и сильный ветер обрушатся на город Радужный в четверг 28 ноября. Об этом сообщает администрация города.
«По сообщению Ханты-Мансийского окружного центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 28 ноября 2019 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по восточной половине округа ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления погоды: ветер порывами до 18 метров в секунду, метель, снежные заносы, ухудшение видимости на дорогах» - говорится в штормовом предупреждении.
Водителей и пешеходов просят внимательнее быть на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU