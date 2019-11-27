2019-11-27T14:53:36+03:00
Общество

Жителей Радужного синоптики предупреждают о непогоде

Метель и сильный ветер ожидается в четверг
Алена Кульмухаметова
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Жителей Радужного синоптики предупреждают о непогоде. Фото с сайта администрации города РадужныйЖителей Радужного синоптики предупреждают о непогоде. Фото с сайта администрации города Радужный
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Снежные заносы, снегопад, метель и сильный ветер обрушатся на город Радужный в четверг 28 ноября. Об этом сообщает администрация города.

«По сообщению Ханты-Мансийского окружного центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 28 ноября 2019 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по восточной половине округа ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления погоды: ветер порывами до 18 метров в секунду, метель, снежные заносы, ухудшение видимости на дорогах» - говорится в штормовом предупреждении.

Водителей и пешеходов просят внимательнее быть на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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