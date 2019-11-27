Безработный тюменец совершил в Югре кражу оборудования на 800 тысяч рублей
Накануне в дежурную часть полиции Нефтеюганского района поступило сообщение от представителя организации о хищении дорогостоящего оборудования.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, сотрудник уголовного розыска установил подозреваемого. Им оказался 34-летний неработающий тюменец.
Оборудование на 800 тысяч рублей. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Выяснилось, что мужчина пришел на территорию районного предприятия в надежде поживиться чем-нибудь ценным. В одном из вагон-домов мужчина обнаружил геодезическое оборудование и ноутбук на общую сумму 800 тысяч рублей. Похищенное злоумышленник намеревался сбыть.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU