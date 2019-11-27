2019-11-27T14:39:29+03:00
Происшествия

Безработный тюменец совершил в Югре кражу оборудования на 800 тысяч рублей

Злоумышленника задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Безработный тюменец совершил в Югре кражу оборудования на 800 тысяч рублей. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреБезработный тюменец совершил в Югре кражу оборудования на 800 тысяч рублей. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Накануне в дежурную часть полиции Нефтеюганского района поступило сообщение от представителя организации о хищении дорогостоящего оборудования.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, сотрудник уголовного розыска установил подозреваемого. Им оказался 34-летний неработающий тюменец.

Оборудование на 800 тысяч рублей. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Оборудование на 800 тысяч рублей. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Выяснилось, что мужчина пришел на территорию районного предприятия в надежде поживиться чем-нибудь ценным. В одном из вагон-домов мужчина обнаружил геодезическое оборудование и ноутбук на общую сумму 800 тысяч рублей. Похищенное злоумышленник намеревался сбыть.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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