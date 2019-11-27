Причиной пожара в общежитии Сургута стала электропроводка
Нарушение правил технической эксплуатации электрических сетей привело к пожару в многоквартирном доме в Сургуте. Об этом сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре.
Напомним, пожар в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Дорожный Сургута случился 25 ноября в 09:45. В жилом здании размещалось 28 квартир. В результате пожара один человек погиб, шесть пострадали. Три человека, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
В настоящее время в тяжелом состоянии в больнице находятся трое пострадавших, один человек выписан.
Всем пострадавшим власти Сургута выплатят до 40 тыс. рублей, а также выдадут продуктовые наборы и средства первой необходимости.
Кроме того, из резервного фонда правительства Югры выделены 2,5 млн рублей, один миллион из которых выплатят семье погибшего мужчины, остальные средства выплатят в разных суммах семи пострадавшим.
ИСТОЧНИК KP.RU