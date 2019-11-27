2019-11-27T14:29:35+03:00
Общество

Причиной пожара в общежитии Сургута стала электропроводка

Дом полностью сгорел
Алена Кульмухаметова
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Причиной пожара в общежитии Сургута стала электропроводка. Фото с сайта администрации города СургутПричиной пожара в общежитии Сургута стала электропроводка. Фото с сайта администрации города Сургут
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Нарушение правил технической эксплуатации электрических сетей привело к пожару в многоквартирном доме в Сургуте. Об этом сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре.

Напомним, пожар в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Дорожный Сургута случился 25 ноября в 09:45. В жилом здании размещалось 28 квартир. В результате пожара один человек погиб, шесть пострадали. Три человека, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время в тяжелом состоянии в больнице находятся трое пострадавших, один человек выписан.

Всем пострадавшим власти Сургута выплатят до 40 тыс. рублей, а также выдадут продуктовые наборы и средства первой необходимости.

Кроме того, из резервного фонда правительства Югры выделены 2,5 млн рублей, один миллион из которых выплатят семье погибшего мужчины, остальные средства выплатят в разных суммах семи пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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