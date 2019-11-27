2019-11-27T13:59:14+03:00
Происшествия

Югорчанке грозит срок за угон автомобиля

Преступление было раскрыто по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Югорчанке грозит срок за угон автомобиля. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЮгорчанке грозит срок за угон автомобиля. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Сотрудниками Госавтоинспекции Югры за прошедшую неделю раскрыто три угона автомобилей. Так, 18 ноября в дежурную часть полиции Ханты-Мансийскиа обратился 25-летний метный житель, который заявил об угоне с территории СТО принадлежащего ему автомобиля «Тойота Авенсис». Сотрудниками ГИБДД задержан подозреваемый 1990 года рождения. В

В Нижневартовске 19 ноября с территории СТО был угнан автомобиль «Сузуки Грант-витара». Угонщик задержан. 20 ноября в дежурную часть полиции Сургута обратилась 34-летняя горожанка с заявлением о совершении угона с территории СТО принадлежащего ей автомобиля «БМВ Х5». Угонщиком оказался 18-летний парень.

В п. Андра Октябрьского района сотрудниками полиции задержана 44-летняя женщина, которая совершила угон автомобиля «Шевроле Авео».

Во всех случаях возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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