В 2020 году в Югре появятся новые межрегиональные авиамаршруты

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-27T13:50:51+03:00

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В 2020 году количество межрегиональных авиарейсов планируется увеличить вдвое. Об этом заявила губернатор Югры во время своей пресс-конференции.

Так, дополнительно будут открыты маршруты из Ханты-Мансийска и Сургута в Курган, Красноярск и Казань. Из Сургута – в Бугульму, Челябинск и Новосибирск. Из Нижневартовска – в Тюмень и Пермь.

При этом югорчане выразили мнение, что снизилось количество внутренних рейсов. В частности, из Белоярского в Советский и Березово. Комментируя данное заявление.

Было отмечено, что частота рейсов по указанному маршруту действительно снизилась с двух раз в неделю до одного. Но при этом жителям муниципалитета предоставлена возможность вылета из хабов Ханты-Мансийска и Сургута как в другие регионы России, так и в другие страны.

Также глава региона отметила, что в настоящее время ведутся переговоры между Югрой, Кемеровской областью и Чукотским автономным округом. Как ожидается, достигнутые договоренности позволят жителям этих регионов совершать длительные перелеты в центральную часть России с большим комфортом и меньшей нагрузкой, сократить время перелета, количество пересадок. Помимо этого, югорчане смогут летать в восточную часть страны без дополнительных стыковок в транзитных городах.

ИСТОЧНИК KP.RU