В Нефтеюганске задержали магазинного вора-меломана
В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило сообщение от руководителя одного из сетевых магазинов бытовой техники о краже.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, неизвестный совершил кражу портативной колонки стоимостью восемь тысяч рублей.
С места совершения преступления сотрудниками полиции была изъята видеозапись, на которой отчетливо видно, как злоумышленник подходит к одной из витрин магазина, откуда забирает колонку, спрятав её под верхнюю одежду.
В ходе оперативных мероприятий полицейскими установлен и задержан подозреваемый, им оказался 30-летний местный житель.
Злоумышленник признался в содеянном. Он пояснил, что имеет страсть к музыке и давно мечтал о приобретении такого гаджета, но денег на его покупку не имеет, так как не работает.
В отношении нефтеюганца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU