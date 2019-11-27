В Нефтеюганске задержали магазинного вора-меломана

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-27T13:39:30+03:00

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В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило сообщение от руководителя одного из сетевых магазинов бытовой техники о краже.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, неизвестный совершил кражу портативной колонки стоимостью восемь тысяч рублей.

С места совершения преступления сотрудниками полиции была изъята видеозапись, на которой отчетливо видно, как злоумышленник подходит к одной из витрин магазина, откуда забирает колонку, спрятав её под верхнюю одежду.

В ходе оперативных мероприятий полицейскими установлен и задержан подозреваемый, им оказался 30-летний местный житель.

Злоумышленник признался в содеянном. Он пояснил, что имеет страсть к музыке и давно мечтал о приобретении такого гаджета, но денег на его покупку не имеет, так как не работает.

В отношении нефтеюганца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU