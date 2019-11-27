В Югре туристические маршруты свяжут с расписанием авиаперелетов
Ханты-Мансийский автономный округ является привлекательным для туристов регионом. Об этом заявила губернатор Югры во время пресс-конференции.
По мнению губернатора, необходимо связать между собой туристические маршруты и туристические потоки, сформировать расписание авиаперелетов с учетом запросов туристов.
- Например, для людей привлекательны Когалым, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и другие муниципалитеты. Считаю, перспективным увязку туристических маршрутов, потоков с расписанием авиаперелетов. Может быть, даже внедрение чартерных рейсов, «маршрутов выходного дня», – добавила глава региона.
Посредством программы развития туризма необходимо влиять на формирование спроса, информировать людей о том, что за приемлемую цену и в удобное время люди могут посетить уникальные достопримечательности округа.
ИСТОЧНИК KP.RU