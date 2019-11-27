2019-11-27T13:02:22+03:00
Общество

Таксист из Ханты-Мансийска спас старушку от мошенников

Бабушка пыталась переслать им крупную сумму денег
Алена Кульмухаметова
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Таксист из Ханты-Мансийска спас старушку от мошенников. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгрыТаксист из Ханты-Мансийска спас старушку от мошенников. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югры
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Благодаря бдительности 29-летнего таксиста из Ханты-Мансийска 86-летняя югорчанка осталась при своих сбережениях.

По данным УМВД по ХМАО-Югры, ночь с 18 на 19 ноября 2019 года в дежурную часть полиции города с заявлением о мошенничестве обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестные пытались ее обмануть и похитить все ее накопления. Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил незнакомый мужчина и сообщили, что ее внук якобы попал в ДТП, и для избежания уголовной ответственности необходимо срочно перевести 60 тысяч рублей.

Злоумышленники даже вызвали старушке такси и попросили отвезти югорчанку к ближайшему банкомату. На вызов приехал Дамир Исмоилзода. Увидев напуганную женщину, он стал интересоваться, что произошло. Когда пенсионерка рассказала свою историю, мужчина сразу понял, что ее пытаются обмануть мошенники.

Вместо банкомата он привез бабушку в ближайший отдел полиции и позвонил ее родственникам, которые незамедлительно прибыли в дежурную часть. Дождавшись их, Дамир уехал на следующий вызов.

За активную гражданскую позицию и содействие органам внутренних дел ХМАО – Югры жителю Ханты-Мансийска объявлена благодарность от лица начальника МОМВД России «Ханты-Мансийский» подполковника полиции Александра Васильевича Фисенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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