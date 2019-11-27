В Нягани возобновилось строительство железнодорожного вокзала

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-27T12:56:35+03:00

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Заказчиком строительства железнодорожного вокзала в Нягани выступает управление капитального строительства ХМАО – Югры. Об этом сообщили в администрации города.

На данный момент заключен государственный контракт с подрядной организацией. Срок его выполнения – 14 месяцев. Сейчас идет подписание контракта на проведение государственной экспертизы. В плане – до конца года получить экспертизу и выйти с предложением в программу «Сотрудничество», чтобы выделили деньги на реализацию второго этапа. Второй этап – это обустройство блочной газовой котельной, небольшого по объему багажного отделения и устройство инженерных сетей. Добавим, что подрядная организация взяла объект 2 октября. Идут демонтажные работы. На сегодняшний день в здание проведены временные сети. Заказан блочно-тепловой пункт, который будет установлен в подвале. Все работы идут согласно графику».

ИСТОЧНИК KP.RU